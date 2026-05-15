В Полевском поликлинику открыли после капитального ремонта

Поликлинику для взрослых открыли после капремонта. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Полевском открыли поликлинику для взрослых на базе Центральной районной больницы после капитального ремонта. На обновление медучреждения, расположенного в северной части города, потратили больше 140 миллионов рублей.

Общая площадь модернизации составила 5 тысяч квадратных метров.

- В здании обновлены кабинеты приема, санитарная комната для маломобильных посетителей, выполнена удобная и интуитивно понятная навигация, установлено электронное табло с расписанием врачей и три терминала для записи на прием, - рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В поликлинике обновили множество кабинетов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также в медучреждении установили новые двери и окна, обновили напольное покрытие и заменили устаревшие инженерные сети. Помимо этого, в здании поликлиники выполнили масштабную перепланировку. Так, первый этаж полностью отдали под кабинеты неотложной помощи.

Всего к поликлинике прикреплены порядка 26 тысяч жителей Полевского. После обновления она сможет принимать около 700 человек ежедневно. Отмечается, что прием пациентов начнется со следующей недели, то есть с 18 мая 2026 года.