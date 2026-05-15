Трое свердловчан вернулись домой из украинского плена. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Освобожденными оказались жители Каменска-Уральского, Екатеринбурга и Краснотурьинска.

– Татьяна Георгиевна уже связалась с главами тех территорий, откуда ребята родом, – отметила свердловский омбудсмен.

Отметим, что 15 мая 2026 года с территорий, подконтрольных Украине, вернулись 205 военнопленных. Взамен были переданы 105 военнопленных ВСУ.

– В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, – сообщили в Минобороны России.

Всех военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.