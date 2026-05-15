Центр Нижнего Тагила перекроют на выходные

В Нижнем Тагиле несколько улиц перекроют из-за мероприятий Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле на выходные перекроют несколько улиц. Дело в том, что 16 мая 2026 года в городе пройдет «Ночь музеев», а 17 мая – забег «Дай пять». Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

- 16 мая с 15:30 будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а с 16:30 и до окончания «Ночи музеев» будет закрыто движение на участках: по улице Уральская на участке, от здания №7 до здания №1 по проспекту Ленина, по улице Огаркова, от улицы Уральская до проспекта Ленина, - пояснили в Центре.

Перекрытия на время проведения «Ночи музеев». Фото: Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила

17 мая с 7:00 и до окончания забега «Дай пять» движение перекроют на восьми участках:

- проспект Ленина, от дома №1 до улицы Октябрьской революции;

- проспект Строителей, от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции;

- проспект Мира, от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

- улица Пархоменко, от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

- улица Вязовская, от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

- улица Первомайская, от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

- улица Красноармейская, от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;

- улица Огаркова, от улицы Карла Маркса до улицы Уральская.

С 22:00 16 мая на этих участках также будет запрещена стоянка. На время мероприятия в городе организуют временные остановки общественного транспорта. Ознакомиться с ними можно на фото ниже.

Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности жителей.