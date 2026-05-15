Полпред в УрФО подарил ветерану Великой Отечественной войны на юбилей часы

Полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Суворова со 100-летним юбилеем. В честь праздника почетному гражданину Свердловской области вручили именные часы.

– Мы с Дмитрием Николаевичем познакомились прошлой весной. Был впечатлён, что, несмотря на почтенный возраст, он полон энергии, внимательно следит за новостями и ходом специальной военной операции, участвует в общественных мероприятиях и интересуется военной историей, – поделился в своих социальных сетях Артем Жога.

Дмитрию Николаевичу было 15 лет, когда он встретил войну. Сначала он вместе с матерью работал в поле, а в 1944 году ушел на фронт и стал разведчиком 4-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса.

Во время освобождения Белоруссии Дмитрия Суворова отправили в оккупированный Минск, где он смог найти безопасный маршрут. Благодаря этому 4-я гвардейская танковая бригада стала первой частью, вошедшей в освобождённый Минск. За это Дмитрию Николаевичу присвоили звание «гвардеец».