В Нижний Тагил пришла аномальная жара

В Нижний Тагил пришло лето на две недели раньше срока

В Нижнем Тагиле с 15 мая 2026 году на неделю установилась аномальная летняя жара: столбики термометров будут держаться в районе отметки в +30 градусов. При этом, осадков не ожидается. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

В пятницу и ближайшие выходные в Нижнем Тагиле будет без осадков, ветер южный со сменой на юго-западный, 3-9 метров в секунду. Днем от +27 до +29, ночами - от +10 до +14.

На следующей неделе в городе воздух прогреется до +31 градуса. Осадков также не ожидается.

В связи с аномальной жарой специалисты МЧС по Свердловской области обратились к уральцам с требованием отказаться от шашлыков и не пользоваться открытым огнем - в регионе действует специальный противопожарный режим.