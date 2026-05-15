Заместитель генпрокурора РФ поручил усилить контроль за свердловскими УК

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев поручил усилить контроль за управляющими компаниями в Свердловской области. Недовольство замглавы надзорного ведомства выразил 14 мая во время совещания, посвященного вопросам функционирования сферы ЖКХ. В нем также принял участие губернатор Свердловской области Денис Паслер.

– Требует дополнительного внимания работа управляющих компаний, которые собирают плату с населения, зачастую не выполняя свои обязательства перед жителями по ремонту и содержанию общего имущества, – отметил Сергей Зайцев.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что целью совещания является согласование дополнительных мер по устранению имеющихся недостатков и повысить эффективность функционирования ЖКХ.

Денис Паслер отметил, что в системе ЖКХ немало проблем, и не все их них можно решить сразу, однако, процесс идет. В 2026 году на капитальный ремонт направили 1,4 миллиарда рублей, благодаря чему в регионе модернизируют 87 километров сетей тепло и водоснабжения в 15 населенных пунктах области.