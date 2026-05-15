«Орлан» до парка «Оленьи ручьи» начнет курсировать с 22 мая: билеты уже в продаже

В преддверии активного туристического сезона СвЖД вновь назначила пригородный поезд из Екатеринбурга до популярного природного парка Свердловской области «Оленьи ручьи». Он будет курсировать с 22 мая до 25 октября в режиме экспресса по пятницам, субботам и воскресеньям. На маршруте будет задействован «Орлан» из трех вагонов.

Пригородный поезд №7011 сообщением Екатеринбург – Михайловский завод будет отправляться из уральской столицы в 8:09 по местному времени и прибывать на о.п. Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:48, на о.п. Аракаево (выход на маршруты южной части парка) в 11:13. Днем туристы смогут провести время на природе, а вечером вернуться домой. В обратную сторону поезд №7012 Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться с о.п. Аракаево в 16:54, с о.п. Бажуково в 17:20 и прибывать в Екатеринбург в 19:58. Предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Билеты на рейсы «Орлана» 22, 23 и 24 мая уже в продаже. Их можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону от Екатеринбурга до Бажуково или Аракаево составляет 402 рубля по полному тарифу. Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Билеты оформляются с указанием мест.

Билеты на следующие рейсы «Орлана» будут появляться в продаже за 10 дней до даты отправления поезда.

Также все желающие могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров «Орлана». Уточнить детали можно на сайте проекта «ЭКО-маршрут «Оленьи ручьи».