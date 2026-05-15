Свердловчанам стали реже отказывать в кредитах

В Свердловской области банки стали реже отказывать в кредитах. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В марте 2026 года свердловчанам отказывали в 79% случаев, а в апреле 2026 года этот показатель уменьшился на 2,4% и составил 76,6%.

– В последние месяцы доля отказов по заявкам на розничные кредиты постепенно сокращается, хотя все еще остается на довольно низком уровне – около 80%. Снижение уровня отказов означает, что в последнее время банки несколько смягчили скоринговые критерии на этапе одобрения кредитных заявок, – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Исходя из статистики, процент отказов по кредитам сократился во всех регионах России. Больше всего этот показатель снизился в Белгородской области – на 3,4%, в Омской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае на 3,3%.