НовостиОбщество15 мая 2026 7:10

МЧС выпустило экстренное обращение к уральцам из-за аномальной жары

В Свердловской области к 20 мая потеплеет до +31 градусов
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбург пришла аномальная жара

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге и Свердловской области в пятницу, 15 мая, установилась по-настоящему летняя погода: в ближайшие три дня столбики термометров будут держаться на отметках + 28 …+30 градусов. А на следующей неделе воздух прогреется до отметки в +31 градус.

В связи с этим региональное управление МЧС выступило к уральцам с предупреждением об аномальное жаре, из-за чего вырастают риски природных пожаров и происшествий на водоемах.

Чиновникам на местах рекомендуют приготовить к использованию пожарную технику, а также установить контрольно-пропускные пункты на входах в лес. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Уральцам посоветовали в жару пить больше воды, проветривать помещения только ночью, не находиться подолгу на солнцепеке.