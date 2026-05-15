На Среднем Урале появились первые пострадавшие от укусов змей

В Свердловской области появились первые в текущем сезоне пострадавшие от укусов змей. С начала мая 2026 года в Областной центр острых отравлений обратились три человека. Все они стали жертвой укусов гадюки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- В железах обыкновенной гадюки, которая распространена в нашем регионе, около 30 мг яда. При попадании в организм человека яд действует на кровь, сосуды, сердце, печень, вызывает местное поражение тканей. В момент укуса боль не сильнее, чем от булавочного укола, - рассказали в Министерстве.

Благодаря своевременному обращению за помощью врачей троим пострадавшим удалось обойтись без серьезных последствий. Так, один из свердловчан уже полностью выздоровел. Еще две женщины сейчас проходят лечение, врачи дают положительный прогноз.

Отмечается, что в прошлом году от укусов змей в общей сложности пострадал 41 человек. Из них 29 взрослых и 11 детей.