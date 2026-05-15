Уральцам посоветовали обработать дачные участки от клещей

Примерно 30% всех случаев нападения клещей на жителей Свердловской области происходит на дачных и садовых участках. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В связи с этим специалисты регионального Роспотребнадзора порекомендовали уральцам обработать свои шесть соток от клещей. Для этого нужно обратиться в одну из специализированных организаций, у которых есть лицензии на акарицидную обработку.

Перед обработкой нужно расчистить участок, убрать листву и мусор в защитной одежде. Обрабатывать участок нужно в сухую безветренную проверку, после чего трое суток не допускать животных на обработанную территорию.