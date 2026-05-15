В Екатеринбурге рехаб для подростков закрыли из-за нарушений

В Екатеринбурге по решению суда закрыли наркологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Свободные люди». Дело в том, что после проверки прокуратуры в работе рехаба выявили целый букет нарушений.

- В центре отсутствует медработник, специально оборудованный медицинский кабинет, выявлены нарушения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, трех сотрудников центра привлекли к дисциплинарной ответственности, а директора – сразу по четырем статьям КоАП РФ. За нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и эксплуатации жилых помещений и зданий он получил штрафы на общую сумму 26 тысяч рублей.

Арбитражный суд Свердловской области привлек директора рехаба к ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)». Мужчина получил предупреждение.

Прокуратура направила иск в Верх-Исетский районный суд с требованием прекратить работу центра, пока не будут устранены все выявленные нарушения. Запрос ведомства был удовлетворен. В данный момент реабилитационный центр не работает.