Свердловчане стали реже жаловаться на банки и страховые компании

Количество жалоб на банки сократилось, а на микрофинансовые организации наоборот, выросло

В Свердловской области в первом квартале 2026 года сократилось число жалоб на банки и страховые компании. Всего за этот период свердловчане направили 1800 жалоб, что на 6% меньше, чем за аналогичный период. При этом число претензий к микрофинансовым организациям, наоборот, выросло.

– Доля жалоб на кредитные организации в общем объеме претензий сократилась с 74% до 66%. По-прежнему больше всего вопросов у людей вызывают темы кибермошенничества, социальной инженерии и блокировки счетов, но их количество уменьшилось, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Доля жалоб на страховые компании уменьшилась с 5% до 4,5%, а на микрофинансовые организации наоборот, увеличилась с 16% до 25%. В основном люди жалуются на возврат денег за допуслуги и проблемы с обслуживанием долга. Рост жалоб связан с тем, что заемщики стали чаще обращаться в «раздолжителям».

Как отметил начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин, «раздолжители» – это юридические или околофинансовые компании, которые гарантируют полное избавление от долгов. По факту фирмы не решают проблемы, а лишь предоставляют консультационные услуги за деньги.