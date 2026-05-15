В Екатеринбурге создадут Областной детский кардиологический центр

В Екатеринбурге на базе Областной детской клинической больницы создадут Областной детский кардиологический центр. Соответствующий приказ подписала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В медучреждении будут оказывать помощь детям с кардиологическими заболеваниями и с нарушениями липидного обмена – для этого будет создан специальные кабинет.

Главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову поручили своевременно выявлять заболевания у детей и обеспечивать качественное диспансерное наблюдение. В организации работы Областного детского кардиологического центра также будут задействованы специалисты из различных подразделений Областной детской клинической больницы, Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», Свердловской областной клинической больницы №1 и Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга.

Также новый центр обеспечит поддержку другим больницам. В случае выявления у детей соответствующих диагнозов, их будут своевременно направлять в Областной детский кардиоцентр.