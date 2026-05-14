Уральские зоозащитники спасают кота, которому вбили в голову гвоздь

Рыжий кот по кличке Тюбик находится под наблюдением ветеринаров. Фото: благотворительный фонд «Клякса» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге зоозащитники выхаживают кота по кличке Тюбик. Волонтеры предполагают, что питомец стал жертвой живодеров. Они причинили ему увечья. Об этом сообщает благотворительный фонд «Клякса» во «ВКонтакте».

- Остается только догадываться, как мебельный гвоздь оказался вбит в голову кота. В данный момент, он получает медикаментозную помощь в полном объеме, - рассказали волонтеры объединения.

Уральские зоозащитники не оставили в беде нового подопечного. Ветеринары планируют провести коту операцию уже 16 мая. Сейчас специалистам предстоит стабилизировать состояние питомца. Ему назначили курс антибиотиков.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу полиции города. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.