НовостиОбщество14 мая 2026 15:01

В Нижнем Тагиле пропал 13-летний школьник

Маргарита РАЗУМОВА
Подросток вышел из дома и пропал. Фото: пресс-группа полиции Нижнего Тагила

В отдел полиции № 16 обратилась мама пропавшего мальчика. Она рассказала, что ее сын Тимофей Буров накануне вечером вышел из дома и пропал. Известно, что 13-летний мальчик шел по улице Быкова. Об этом сообщает полиция Нижнего Тагила.

- Подростка ищут сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Проверяются места возможного нахождения и устанавливается круг общения несовершеннолетнего, - рассказали в ведомстве.

Приметы пропавшего школьника: рост около 160 сантиметров, у него среднее телосложение.

На момент пропажи был одет в темные джинсы, черную толстовку с капюшоном и белым рисунком. Также ушел из дома в черных кроссовках. С собой у пропавшего была зеленая нагрудная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите в дежурную часть по телефону (3435)97-64-02 или 02.