В Екатеринбурге на объездной дороге легковушка влетела в грузовик

Легковушка вылетела на перекресток и врезалась в грузовик. Фото: скриншот видео

Утром 14 мая в Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена – Объездная произошло серьезное ДТП. Судя по видео, опубликованному в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», водитель иномарки вылетел на перекресток и врезался в грузовик с прицепом. После аварии в том районе образовалась серьезная пробка.

– ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителям составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, – сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, что 13 мая в Белоярском районе в ДТП погиб 73-летний водитель «Нивы». Легковушка врезалась в «Газель» на 6-м километре подъезда к селу Большебрусянское. Автомобиль не уступил дорогу грузовику.