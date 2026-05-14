Главный гаишник Екатеринбурга требует запретить доступ к кикшерингу для детей

На совещании решали вопрос безопасности для пешеходов и пользователей сервиса кикшеринга. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Глава Госавтоинспекции Екатеринбурга Роман Ярыш встретился с представителями кикшеринговых сервисов. На совещании он призвал их вести совместную профилактику нарушений правил дорожного движения пользователями. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Обсуждали и проблему, связанную с использованием электросамокатов детьми. Планируется обезопасить пешеходов от самокатчиков-нарушителей.

- Акцентировано внимание на контроле за использованием сервисов детьми. Недопустимости аренды электросамокатов лицами, не достигшими установленного возраста. В том числе на запрете передачи управления данным лицам, - сказано в сообщении.

На совещании озвучивали статистику по ДТП с участием самокатчиков. Сервисам кикшеринга предстоит усиливать профилактику через мобильные приложения.