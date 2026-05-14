На Урале спасли студента из Бенина, страдавшего от абсцесса легкого

Врачи центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга спасли жизнь студенту из Бенина. Пациент Джоэлу Апони Лилиану страдал от гигантского абсцесса легкого. Подробности рассказали в Минздраве Свердловской области.

К тому же, парень страдал от высокой температуры, сильного кашля. В целом, его организм был ослаблен.

- Пациент поступил в состоянии средней тяжести с явлениями инфекционно-токсикологического шока. Помимо выявленного абсцесса легкого, наблюдались кровохарканье и легочное кровотечение, - говорит завотделением пульмонологии центральной городской клинической больницы №6 врач-пульмонолог Марина Бельтюкова.

Пациенту назначили лекарственную терапию, ингаляции. Врачи окружили пациента вниманием и заботой.

- Когда я попал в больницу, у меня была очень высокая температура, меня лихорадило. Сильно тошнило из-за кашля с кровью, отсутствовал аппетит, болели мышцы. Благодаря врачам и медицинскому персоналу, которые хорошо и качественно делают свою работу, я иду на поправку, могу вновь достичь поставленных целей и просто наслаждаться жизнью, - рассказал Джоэл.

Так удалось добиться разблокировки абсцесса. Затем состояние Джоэла пошло на поправку. У него нормализовался сон, появился аппетит. После полного выздоровления он продолжит играть в футбол.

Сам молодой человек рассказал, что приехал в Россию учиться. Он первокурсник языкового факультета. Затем планирует стать студентом магистратуры и погрузиться в изучение маркетинга. В будущем он хочет связать свою жизнь с Россией.