В Свердловской области предложили запретить фастфуд детям

В Свердловской области предложили запретить продажу фастфуда и газировки до 18 лет. С такой идеей выступила главный эндокринолог Минздрава Свердловской области Светлана Замотаева в эфире программы ОТВ.

Она отметила, что была бы счастлива, если бы дети не смогли покупать «самую вредную еду на Земле». Со слов главного эндокринолога, употребление фастфуда приводит к дисбалансу эндокринной системы и раннему развитию ожирения.

– Фастфуд мы запрещаем, потому что сочетание глютена и жира в огромном количестве в этих продуктах приводит к очень большому дисбалансу эндокринной системы, раннему развитию ожирения. Это детское ожирение, с которым ещё сложнее работать, чем с взрослыми пациентами, – подчеркнула Светлана Замотаева.

По оценкам главного эндокринолога, в Свердловской области растет число пациентов с диабетом II типа, который развивается в том числе, из-за неправильного питания. Также специалист отметила, что болезнь молодеет с каждым годом.