Полпред в УрФО Артем Жога встретился со 102-летним ветераном в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полпред в УрФО Артем Жога встретился со 102-летним ветераном Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

- Заехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Николаю Спиридоновичу Власову. Встретились два разведчика, листали альбом с фотографиями и делились своими боевыми историями. Большое счастье, что мы живем в одно время с такими людьми, - написал Артем Жога.

Николай Власов ушел на фронт, когда ему было 18 лет. Воевал в составе разведывательного батальона и участвовал в освобождении Риги, Витебска и Минска.

За свою службу Николай Власов был удостоен множества наград, среди которых орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу». После Победы ветеран вернулся в Свердловск, где больше 50 лет работал в сфере металлургии.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Власов ведет активную общественную деятельность. Например, он шьет сумки-шоперы на благотворительность и помогает больным детям.