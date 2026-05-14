Свердловчанин хотел продать 2 килограмма наркотиков, но попал под суд

В Кушве предстанет перед судом 24-летний парень, который пытался продать 2 килограмма наркотиков. По версии следствия, молодой человек вошел в состав преступной группировки, и, в феврале 2026 года по указанию одного из соучастников, приехал в Верхнюю Туру. Там он должен был забрать пакет с крупной партией запрещенных веществ, после чего перевезти их в Нижневартовск.

– В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан, наркотическое вещество массой почти 2 килограмма изъято из незаконного оборота, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Парень обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30 – части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков с использованием сети Интернет организованной группой в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд.