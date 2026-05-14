На Урале инспекторы ДПС поймали 132 пьяных водителя за майские праздники

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции поймали 132 пьяных водителя в период с 9 по 11 мая. Из них 17 человек нарушили ПДД повторно, еще около 500 водителей не имели права на управление транспортом. Об этом сообщил замглавы ГИБДД региона Денис Митряшов.
– В 2025 году по вине пьяных водителей в Свердловской области погибли 90 человек, травмы получили 306. В первом квартале 2026 года — 3 погибших и 33 раненых. В Екатеринбурге за аналогичный период этого года — 2 жертвы и 17 пострадавших, – сообщил Денис Митряшов.
Он подчеркнул, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды «Стоп-контроль» и «Безопасная дорога», маршруты патрулирования проходят через места концентрации нарушений.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог УрФО – главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный отметил, что в Свердловской области работает 58 кабинетов медицинского освидетельствования, что соответствует нормативам. Он предостерег водителей от приема лекарств, влияющих на реакцию, а также напомнил, что даже короткая поездка по двору в пьяном виде является нарушением.