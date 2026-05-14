В Екатеринбурге пройдет фестиваль книги и чтения

В уральской столице с 18 мая 2026 года стартует фестиваль книги и чтения «Читай, Екатеринбург!», в рамках которого запланированы больше 80 различных мероприятий. Главные события пройдут в Литературном квартале.

- На Летней эстраде 20 мая состоится марафон встреч с известными писателями из Москвы и Екатеринбурга: Яной Вагнер, Алексеем Сальниковым, Маргаритой Ронжиной, Натальей Бакировой и Марией Аксеновой, - рассказали в пресс-службе администрации города.

На следующий день, 21 мая, екатеринбуржцы смогут встретиться с детскими писатели из Урала: Светланой Лавровой, Олегом Раином и Евгенией Перловой. Также в рамках фестиваля для екатеринбуржцев проведут бесплатные экскурсии по центру города.

С 18 по 22 мая в Муниципальном объединении библиотек гостям покажут мини-спектакль по пьесе Надежды Колтышевой «Арабская зима. Шутка в одном действии». Также жители смогут пообщаться с лауреатами премии «Большая книга» Анной Баснер, Екатериной Барбанягой и Павлом Басинским.

Отмечается, что в дни фестиваля также пройдет Всероссийский библиотечный конгресс, который охватит порядка 15 площадок.