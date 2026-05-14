НовостиПроисшествия14 мая 2026 2:27

Суд вынес приговор предпринимателю из Березовского за гибель двух рабочих

Никита ПРИХОДЬКО
Свердловский областной суд назначил наказание индивидуальному предпринимателю Максиму Осадчему, по вине которого погибли двое рабочих. Трагедия произошла в декабре 2024 года в Березовском. Маляр и подсобный рабочий готовили большую металлическую емкость к окраске.

- Они обезжиривали растворителем внутреннюю поверхность емкости. В ходе работ произошло воспламенение паров растворителя от разряда статического электричества. Пожар привел к моментальному возгоранию одежды рабочих, - рассказали в пресс-службе облсуда.

В результате происшествия оба рабочих получили ожоги 90-95% тела. Их доставили в больницу, где они вскоре скончались.

Березовский городской суд признал Максима Осадчего виновным по части 3 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Свою вину предприниматель полностью признал и раскаялся, заявив, что после произошедшего оказал помощь семьям погибшего и усилил контроль за охраной труда.

Суд назначил мужчине 3 года принудительных работ с удержанием 15% заработка, а также удовлетворил иски от членов семей погибших с требованием взыскать с Осадчего компенсацию морального вреда.

- В пользу потерпевших он должен выплатить 1 миллион 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован адвокатом осужденного, - пояснили в облсуде.

Свердловский облсуд оставил приговор в части принудительных работ без изменений, однако снизил размер компенсации на ту сумму, которую Максим Осадчий уже выплатил семьям.