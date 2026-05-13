В Екатеринбурге воздух прогреется до +31 к началу следующей недели

После прохладной и сырой среды, 13 мая, в Свердловскую область приходит резкое потепление. Уже в четверг, 14 мая, воздух в Екатеринбурге прогреется до +26 градусов, а к выходным столбики термометров доберутся до +29 градусов. Прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам специалиста, 14 мая через регион продолжает смещаться атмосферный фронт, уходя на северо-восток вместе с дождями. Ему на смену с юго-запада поступает теплый воздух из Средней Азии. К середине дня зона осадков достигнет восточных границ области, после чего вся территория окажется в тепле.

- Дневной прогрев ожидается на уровне +20…+25 градусов, несмотря на преобладание облачной погоды. Потепление в регионе продлится до конца второй декады месяца, ориентировочно до 20 мая, - отметил синоптик.

В Екатеринбурге тепло продолжит нарастать и в ближайшие дни. В пятницу ночью будет +14 градусов, а днем уже +28. К выходным температура достигнет +29 градусов с ночными значениями +13...+15. Пик потепления придется на начало следующей недели. В понедельник и вторник воздух прогреется до +30...+31.