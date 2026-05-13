В Тавде начался суд по делу об угоне Opel Astra и вымогательстве

В Тавде суд начал разбирать запутанную историю, которая началась с неудачной покупки автомобиля, а закончилась угоном и вымогательством. На скамье подсудимых оказались Иван Фучкин и Анастасия Байдалина. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Предполагается, что в январе 2026 года Анастасия приобрела KIA CEED за 500 тысяч рублей. Однако позже девушка обнаружила, что машина неисправна. Она обратилась с проблемой к бывшему владельцу иномарки, однако тот отказался расторгать сделку. Тогда девушка подключила к делу Ивана.

- Вдвоем они потребовали вернуть деньги, угнали Opel Astra потерпевшего (стоимостью 450 тысяч рублей) и перегнали его в гараж. Фучкин под угрозами заставил продавца написать расписку о передаче денег или прав на автомобиль, - уточнили в региональных судах.

Обоим фигурантам вменяют самоуправство и угон. Фучкину дополнительно — вымогательство с применением насилия. В суде мужчина признал вину лишь частично, а Байдалина свою вину не признала вовсе. Слушания по делу продолжаются.