Суд обязал птицефабрику ликвидировать свалку в уральском поселке Сосновый Бор

Артемовская городская прокуратура через суд обязала птицефабрику ликвидировать свалку отходов в поселке Сосновый Бор. Площадь захламления превысила три тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Проверка прошла на землях сельхозназначения, которые арендует ООО «Птицефабрика Артемовская». Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами Россельхознадзора обследовали участок вдоль грунтовой дороги.

- Зафиксированы признаки и размещения свалки твердых коммунальных отходов (изделий и частей изделий из пластика, стекла, метала, резины, тканей, картона, бумаги, старой мебели, банок, бутылок, пакетов, пластиковых ведер и других), строительных отходов, стеклянных рам и других крупногабаритных отходов, - уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство вынесло представление об устранении нарушений директору предприятия, однако он не принял никаких мер. Тогда прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием обязать птицефабрику убрать свалку. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного акта.