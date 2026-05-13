Водолазы взялись за очищение водоемов в Нижнем Тагиле

Водоемы очищают от мусора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле начали готовиться к предстоящему купальному сезону. Специалисты отправились к водоемам, чтобы привести в порядок береговую линию. Об этом сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- Ежегодно перед началом купального сезона водолазы производят очистку. Береговую зону избавляют от опасных предметов которые могут находиться под водой, - говорит директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин.

Специалисты очищают Тагильский пруд. В том числе работают на Нижне-Выйском и Муринском прудах. Избавляют от мусора и реку Тагил. Обычно со дна и берегов набирается несколько машин с мусором.

Бороться за чистоту пляжей водолазы будут до конца мая. Их задача – сделать отдых тагильчан и гостей города максимально безопасным.