В Нижнем Тагиле после опрессовок уже выявили первые порывы на теплосетях

Летом в Нижнем Тагиле заменят 8 километров теплосетей. Фото: пресс-служба мэрии города

В Нижнем Тагиле этим летом планируют заменить порядка восьми километров ветхих теплосетей и подготовить 43 источника теплоснабжения. О ходе подготовки к новому отопительному сезону говорили на рабочем совещании под руководством мэра Владислава Пинаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- За счет предоставленных субсидий из областного бюджета выполнить работы по обновлению тепловых сетей на трех участках общей протяженностью 2,2 километра, расположенных в зоне ответственности Горэнерго, - доложил начальник управления городским хозяйством администрации города Александр Охремчук.

Сейчас теплоснабжающие организации уже приступили к гидравлическим испытаниям. Сразу после старта опрессовок пошли первые порывы: по шесть утечек зафиксировали в Горэнерго и Регионгаз-Инвесте.

Энергетики отметили, что минувший отопительный сезон прошел без крупных аварий, все возникавшие инциденты энергетики устраняли в течение шести часов. Параллельно к зиме готовятся управляющие компании, ТСЖ, бюджетные и социальные учреждения. При этом у Уральского управления Ростехнадзора есть замечания к двум промышленным предприятиям. Владислав Пинаев потребовал оперативно их устранить и напомнил, что получение паспорта готовности к отопительному сезону находится на контроле у полпреда Президента в УрФО.