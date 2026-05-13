В Екатеринбурге устроят фестиваль народной культуры и технологий

В Екатеринбурге 1 июня пройдет фестиваль технологии и народной культуры. Дворец молодежи объединит юных уральцев. Участникам будут доступны интерактивные площадки, игры, а также мастер – классы. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Фестиваль соединит технологии с народной культурой, традициями и ремеслами. Мы уверены: школьников можно увлечь фольклором и историей через цифровые инструменты. Увлекательный тематический квест символизирует начало летних каникул - яркого и запоминающегося этапа в жизни каждого ребенка, - говорит рассказал директор Дворца молодежи Александр Слизько.

Здесь устроят тематический квест в сказочном стиле. Предполагается, что удастся вовлечь в программу около двух тысяч человек. Среди них воспитанники детских лагерей, центров цифрового образования, технопарков. Детям покажут основы робототехники, VR-технологии. Им предстоит собрать шагающие платформы и прочие инструменты.