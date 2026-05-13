Центр Екатеринбурга перекроют на три дня ради мотоциклистов

В Екатеринбурге с 5 по 8 июня на время проведения мотофестиваля перекроют улицы в центре. Об этом сообщает мэрия города.

В уральской столице устроят экстремальные заезды. Кроме того, выступят звезды – Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов, а также певица Елка.

В программе фестиваля предусмотрен мотопарад, состязания, а также лекции. Мероприятие будет сосредоточено в Историческом сквере, на улице 8 Марта. Будет задействовано и пространство в акватории городского пруда.

Для безопасности участников ряд улиц будет перекрыт. Ограничения будут действовать с полуночи 5 июня. Автомобилисты не смогут проехать и припарковаться на следующих участках.

Ограничения коснутся и пользователей средств индивидуальной мобильности. Для них проезд закроют с 6:00 5 июня до 23:00 8 июня.