Осужденному за двойное убийство в Верхней Салде отказали в смягчении приговора

Срок отбытия наказания у Никиты Чичканова заканчивается в феврале 2029 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд не стал смягчать наказание Никите Чичканову, который в феврале 2012 года убил двух человек в Верхней Салде. Об этом рассказали в пресс-службе региональных судов.

Жестокое преступление мужчина совершил вместе с подельником. Они проникли в общежитие к молодой паре, чтобы забрать наркотики. Уральцы зарезали возлюбленных ножами, забрали несколько граммов запрещенных веществ и 14,5 тысяч рублей.

- Свердловский областной суд признал Чичканова виновным по пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем», пункту «в» части 3 статьи 229 УК РФ «Хищение наркотиков в крупном размере» и части 1 статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», - уточнили в региональных судах.

Он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Позднее Чичканов попытался заменить неотбытый срок на более мягкое наказание, однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга еще в феврале 2026 года ответил ему отказом. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил это решение без изменений. Срок отбытия наказания у Никиты Чичканова заканчивается в феврале 2029 года.