В Каменске-Уральском полицейские и волонтеры разыскивают 22-летнего парня

Уралец может находиться в торговых центрах Екатеринбурга. Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском полицейские и волонтеры разыскивают 22-летнего Арсения Сидорова. Парень ушел из дома ночью 12 мая. С того момента его точное местонахождение не установлено. Об этом сообщили в пресс-группе местной полиции.

- Молодой человек ушел из дома, расположенного в Синарском районе, ночью 12 мая, - уточнили правоохранители.

Согласно ориентировке, на уральце была коричневая куртка с черной вставкой на плечах и рукавах, черная футболка с рисунком спереди, черные спортивные штаны. А на ногах — черные кроссовки с белой подошвой «КАРРА». С собой у Арсения был черно-серый рюкзак.

Предполагается, что молодой человек может находиться в торговых центрах Екатеринбурга.

Если вы видели пропавшего парня или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с сотового 102) или 8-343-932-23-15.