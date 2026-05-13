Уральцев познакомят с кулинарной историей Нижнего Тагила

Планируется раскрыть страницы кулинарной истории Нижнего Тагила Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Тагил готовится отпраздновать 304-летие. В рамках события жители и туристы смогут познакомиться с кулинарной историей города. Власти уже ведут подготовку к гастрономическому фестивалю, который пройдет в августе. Об этом рассказали в мэрии Нижнего Тагила.

- Глава города Владислав Пинаев в режиме видеоконференции встретился с представителями профильных министерств, выставочного общества. Обсуждались детали масштабного мероприятия, - сказано в сообщении. - Мы готовим программу, чтобы и у гостей города, и у тагильчан остались яркие и положительные воспоминания.

Как отмечает директор общества «Уральские выставки» Алексей Шишмаков, повседневная еда заводских рабочих была скромной.

- Это были каши, хлеб, рыба, соленья, простая выпечка. Простая и сытная кухня без излишеств. Совсем иначе выглядел стол заводчиков. Здесь преобладали дорогие, изысканные продукты, недоступные рабочим. Также французские и итальянские блюда, отражающие статус и вкус той эпохи, - поделился Алексей Шишмаков.

Особое значение имели уральские продукты. Такие как рыба, ягоды, мед и соленья. В мероприятии примут участие и ведущие шеф-повары страны. Они приготовят изысканные блюда и пообщаются с уральцами.