В Екатеринбурге открыли мемориальную доску первому главе Ленинского района

У администрации Ленинского района Екатеринбурга состоялась церемония открытия мемориальной доски первому главе района – Константину Архипову. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Свою работу он начал в 1968 году. Сначала в должности мастера. Был в должности зампредседателя исполкома района по коммунальному хозяйству. Затем и председателем исполкома. Константин Архипов решал вопросы обслуживания жилого фонда и занимался прочими задачами. Администрацию района он возглавлял с 1992 года, на протяжении 23 лет.

- Эта мемориальная доска увековечит память Константина Архипова. Но, как мне кажется, он увековечил свою память делами, которые были реализованы на протяжении многих лет. Сохранил пионерские лагеря, строил дома, расселял ветхое аварийное жилье и остался навсегда в памяти жителей района, - говорит замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

При содействии Константина Архипова проходила реконструкция швейной фабрики, инструментального завода. В том числе завода имени Воровского, а также концерна «Русские самоцветы».

Тогда в 80-е годы при Константине Архипове сдали более двухсот тысяч квадратных метров нового жилья. При этом убрали более 66 тысяч ветхих и аварийных домов.

За заслуги перед государством и добросовестный труд главу района награждали «Знаком почета». Также в 1998 году Константину Архипову присвоили звание Почетного гражданина Екатеринбурга. Его не стало в 2006 году. Однако память о Константине Архипове увековечена. Его именем назван парк в Юго-Западном районе. Также имя Архипова носит детская школа искусств №6.