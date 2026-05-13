В Екатеринбурге рехаб заподозрили в жестоком обращении с подростками

В Екатеринбурге реабилитационный центр заподозрили в жестоком обращении с подростками и оказании некачественной медицинской помощи. Информацией, появившейся в социальных медиа, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Помимо этого, приводится случай массового отравления в учреждении детей веществом, имеющим наркотический эффект. Согласно публикации, лицензии на медицинскую деятельность у центра нет, - уточнили в СКР.

Сотрудники ведомства уже расследуют уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Им предстоит дать правовую оценку всем приведенным в публикации фактам.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.