НовостиОбщество13 мая 2026 14:44

В Свердловской области стало больше молодых диабетиков

На Среднем Урале растет число молодых пациентов, страдающих от диабета
Маргарита РАЗУМОВА
На Среднем Урале все чаще молодые люди стали страдать от диабета

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В регионе увеличивается количество пациентов, страдающих диабетом II типа. Он может развиваться из-за пищевых привычек, а также неправильного питания. Об этом телеканалу ОТВ рассказала главный эндокринолог свердловского Минздрава Светлана Замотаева.

- Считаю, что вреднее на Земле, чем фастфуд и газировка, ничего нет. Сочетание глютена и жира в огромном количестве в этих продуктах приводит к очень большому дисбалансу эндокринной системы, ожирению, - говорит Светлана Замотаева. - Большой рост диабета II типа, который молодеет у нас с каждым годом, это проблема привычек в питании, употребление фастфуда, газировок.

Также она одобрила инициативу о запрете продавать такие блюда детям до 18 лет. По мнению эксперта, с детским ожирением гораздо сложнее работать, чем со взрослыми пациентами.