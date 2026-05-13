В Кольцово у иностранца нашли 7 кг насвая, спрятанного в коробках из-под сока

Насвай был спрятан в коробках из-под сока. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у иностранца, прилетевшего из Намангана, 7 килограммов насвая, который был спрятан в коробках из-под сока. Это стало новым рекордом 2026 года. До этого самой крупной партией были 6 килограммов продукта.

Табачное изделие обнаружили у еще одного пассажира данного рейса – он пытался провезти 2,1 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

- Оба пассажира настаивали, что насвай приобрели для собственных нужд. Однако для личных нужд можно провозить не более 250 граммов табачных изделий. Поэтому 2 килограмма насвая – это превышение разрешенной нормы в 8 раз, а 7 килограммов – в 28 раз, - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

В отношении обоих пассажиров возбудили административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Теперь иностранцам грозит штраф размером до двукратной стоимости товара.