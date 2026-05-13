Свердловчанин выиграл в лотерею миллион, и теперь его разыскивают

В Свердловской области разыскивают победителя, выигравшего в лотерею 1 миллион рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе государственно лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы в мобильном приложении, но так и не обратился за призом.

– Мы призываем всех жителей Свердловской области, которые покупали билеты лотереи «Мечталлион» на праздничный тираж № 190 онлайн, проверить свои билеты. Возможно, именно вы стали нашим новым миллионером, – отметили в пресс-службе лотереи.

Отмечается, что для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.