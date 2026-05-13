Улицу Тверитина в Екатеринбурге ожидает масштабное обновление

Территорию улицы озеленят. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге проведут масштабное обновление улицы Тверитина. Соответствующий контракт уже заключен. Согласно нему, работы стартуют в июне. Завершить их планируется ближе к осени. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. От улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными, на примыкающих к ним элементах будет выполнено понижение бордюрных частей, - пояснили в мэрии.

На участке от улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары сделают непрерывными. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Также на улице Тверитина планируется полностью обновить освещение. Специалисты установят современные светодиодные светильники. Займутся и озеленением территории: на участке высадят деревья, создадут клумбы и живые изгороди. Также появятся новые скамейки и урны.