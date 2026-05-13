Свердловский губернатор открыл новую детскую поликлинику

Новая поликлиника в 10 раз больше предыдущей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл новую детскую поликлинику в Серове. Медучреждение рассчитано на 19 тысяч пациентов и 500 посещений в смену. Здесь могут получать помощь жители Сосьвы, поселка Гари, Новой Ляли и Верхотурья. Отмечается, что новая поликлиника в 10 раз больше предыдущей.

– В структуре поликлиники созданы новые направления: кабинет охраны зрения, эндоскопии, физиотерапии, ЛФК, массажа и спортивной медицины. Есть единственная на севере области звукоизоляционная комната для проверки слуха, – сообщил Денис Паслер в своих социальных сетях.

Для медперсонала в поликлинике оборудовали специальные комнаты психологической разгрузки, а также симуляционный кабинет для отработки неотложной помощи.

Чтобы привлечь в Серов новых специалистов, для медиков начали строительство 20-квартирного дома, который введут в эксплуатацию в начале следующего года.