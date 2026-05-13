Свердловская область оказалась в группе риска по заражению клещевым энцефалитом

Свердловская область вошла в список регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Исходя из перечня субъектов РФ эндемичных по клещевому энцефалиту, вся территория Свердловской области находится в группе риска.

Также эндемичными оказались несколько регионов Уральского федерального округа. В их числе вся территория Тюменской и Челябинской областей, 19 населенных пунктов в Курганской области и 19 муниципалитетов в Ханты-Мансийском автономном округе. Примечательно, что в Ямало-Ненецком автономном округе нет ни одной эндемичной территории.

Напомним, что в Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали 3,1 тысячи человек. Это в 1,5 раза ниже показателей 2025 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.