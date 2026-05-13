Участники фестиваля молодежи в Екатеринбурге поедут в путешествие по России

В тур по России отправятся лишь иностранные участники фестиваля. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Тысяча участников Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года, смогут отправиться в путешествие по России. В рамках программы они посетят 36 регионов, а также Республику Абхазию.

Отмечается, что в тур поедут лишь иностранные участники мероприятия.

- Гостей будут ждать три формата региональных программ: маршрут по одному региону, межрегиональные экспедиции по нескольким субъектам РФ, а также исследовательский формат. Впервые один из туров выйдет за пределы России и пройдет в Республике Абхазия, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Тур пройдет с 17 по 21 сентября, то есть после завершения Международного фестиваля молодежи. Всего в рамках программы запланированы 33 экспедиции, которые позволят иностранцам узнать об истории и культуре конкретных регионов.