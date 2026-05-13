Врачи помогли восстановиться хоккеисту из Екатеринбурга после разрыва бицепса

Врачи помогли хоккеисту из Екатеринбурга Эдуарду восстановиться после разрыва бицепса. Реабилитацией спортсмена занимались специалисты Областной больницы медицинской реабилитации «Липовка».
Эдуард повредил плечо во время подъема тяжелой конструкции. Боль усиливалась, но к специалистам он обратился только на третий день после получения травмы. К тому моменту у спортсмена образовалась обширная гематома и сильный отек. Медики выявили у хоккеиста микроразрывы бицепса и множество старых непролеченных травм.
– В числе диагнозов были артроз левого плечевого сустава, застарелое повреждение связочного аппарата, смещение ключицы и сухожилий вращательной манжеты левого плеча, импиджмент-синдром (ущемление сухожилий). Кроме того, мужчину много лет беспокоили боли в пояснице и шее, – сообщили в ведомстве.
Как отметила главврач «Липовки» Ирена Базите, плечевой сустав Эдуарда был дестабилизирован. В сочетании со старыми травмами процесс заживления усложнился, кровообращение нарушилось. Такие осложнения чреваты снижению эластичности мышц и плотности костей, что может привести к переломам и укорачиванию конечностей.
Программа реабилитации была рассчитана на укрепление мышц, избавление от боли и возвращение объема движений в суставе. Со слов Эдуарда, он почувствовал улучшения уже после первых занятий.