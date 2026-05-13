В центре Екатеринбурга накрыли бордель, где обманывали клиентов

Интим-салон был расположен в помещении бывшего салона красоты. Фото: скриншот из видео в telegram-канале Дмитрия Чукреева

В Екатеринбурге силовики накрыли интим-салон на улице Малышева. Бордель расположился в помещении бывшего салона красоты. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

- Мужчины сюда шли за утехами, «клюнув» на красивую анкету в интернете. Только по ту сторону экрана сидела не модельной внешности девушка, а хамоватая администратор, у которой под рукой сразу более 10 телефонов, - написал Дмитрий Чукреев.

На каждом устройстве администратор вела как минимум два аккаунта. Фотографии девушек были взяты из социальных сетей. На самом деле клиентов принимали лишь две «работницы». Сотрудники полиции отвезли их в отдел для дачи показаний. Жили девушки прямо в борделе.

«Работал» интим-салон не совсем честно.

- Посетитель приезжал, платил деньги (порядка 5500-6000 за час), и только после оплаты ему сообщали, что никакого акта – только имитация, - пояснил общественник.

Также в борделе были обнаружены видеокамеры, записывающие звук, алкоголь и даже книга с отзывами.