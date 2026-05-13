В Нижне-Качканарское водохранилище выпустили 3,3 млн мальков пеляди

Фото: Владимир Мохов

Качканарская местная природоохранная общественная организация провела зарыбление Нижне-Качканарского водохранилища. В воду выпущено 3,3 млн мальков пеляди – ценного вида сиговых рыб. Инициатива реализуется с целью восстановления рыбных запасов водоема и исследования приживаемости рыб для промышленного выращивания. Финансовая поддержка ЕВРАЗа в размере 530 тыс. рублей направлена на приобретение и транспортировку рыбопосадочного материала.

Пелядь считается перспективным видом для разведения. За год рыба набирает вес до 400 граммов, обладает ценными пищевыми свойствами. Аналогичный опыт зарыбления водоема проходил в 1960-х годах и показал высокие темпы прироста популяции рыбы. Нынешний выпуск является экспериментальным. По его итогам будет принято решение о целесообразности промышленного разведения пеляди в регионе.

Работа по восполнению биоресурсов Нижне-Качканарского водохранилища ведется системно. В течение предыдущих двух лет в него выпускали мальков сига и рипуса. Для обеспечения сохранности рыбного фонда на водоеме функционирует специализированный рыбоводный участок с выделенной зоной охраны. Этот режим предотвращает незаконный вылов и создает условия для роста рыбы и ее естественного размножения.

Зарыбление водоемов на Урале – часть экологической программы ЕВРАЗа на территориях присутствия. Регулярный выпуск молоди рыб позволяет планомерно восполнять биоресурсы и расширять видовое разнообразие водных объектов. Это стабилизирует биологический баланс водоемов, повышает их естественную продуктивность и формирует устойчивую экосистему.