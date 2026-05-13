Жителя Полевского начали судить за убийство 13-летней давности

В Свердловской области начался суд над 70-летним жителем Полевского Василием Носовым, обвиняемым в убийстве с целью скрыть хищение. Как сообщает следствие, все произошло в 2012 году. Мужчина предложил сожительнице, которая хотела купить машину и накопила для этого 265 тысяч рублей, помочь найти продавца и добавить недостающие деньги.

- Так, если женщина передаст ему эти деньги в качестве аванса, то он якобы передаст их лицам, осуществляющим деятельность по продаже автомобилей в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Женщина передала обвиняемому накопленное, однако тот не стал выполнять свое обещание, а деньги потратил по своему усмотрению. После обмана сожительницы Носов решил убить ее, чтобы она не обращалась к правоохранителям и его не привлекли к уголовной ответственности.

- Для этого он в начале июля задушил потерпевшую, после чего с целью сокрытия следов убийства обмотал металлической цепью ее тело, перевез его на участок на берегу Северного пруда города Полевского, где сбросил в воду, после чего скрылся, - сообщили в СК.

Как рассказали в Свердловском облсуде, тело женщины нашли рыбаки спустя три дня. Следователи допросили свидетелей и исследовали доказательства, благодаря чему удалось раскрыть преступление.

Теперь Василия Носова обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» и по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство с целью скрыть другое преступление». Свою вину мужчина признавать не стал. Дело уже начали рассматривать в суде.