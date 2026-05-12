В Кировграде пропала 15-летняя школьница

Девочка пропала 12 мая. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вместе с полицейскими разыскивают 15-летнюю Екатерину Фуфарову. Школьница пропала 12 мая в Кировграде, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Об этом рассказали добровольцы.

Согласно ориентировке, рост девочки составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, подстрижены под каре, а глаза серо-зеленого оттенка.

В день исчезновения школьница была одета в белую кофту и черные спортивные штаны, обута в кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться с координатором поиска Дарьей по номеру 8-922-142-33-71. Также можно обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8-800-700-54-52.