Первый вице-премьер РФ пригласил бизнес Индонезии на ИННОПРОМ в Екатеринбург

Екатеринбург в июле примет международную промышленную выставку ИННОПРОМ, где Индонезия выступит страной-партнером. Приглашение индонезийским предпринимателям озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индонезийской комиссии в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

- Улучшение условий взаимного доступа товаров на рынки должно сопровождаться расширением прямых контактов между нашими предпринимателями. Хорошую, дополнительную возможность для этого открывает июльская выставка «Иннопром» в Екатеринбурге, в которой Индонезия выступит в качестве страны-партнера, - отметил Денис Мантуров.

Он также рассказал, что республика готовит национальную экспозицию, а в рамках деловой программы пройдет российско-индонезийский бизнес-форум.

Кроме того, первый вице-премьер подчеркнул заинтересованность России в переходе от обычной торговли к совместным проектам — долгосрочным технологическим и производственным партнерствам. Для таких переговоров, по его мнению, площадка ИННОПРОМ в Екатеринбурге подходит лучше всего.